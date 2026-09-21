Marthe Laverdière partage une vidéo craquante avec ses petites-filles

Marthe Laverdière a partagé lundi une vidéo dans laquelle elle cuisine avec ses trois adorables petites-filles.

Il s'agit assurément d'une vidéo commanditée par La Famille du lait, avec qui elle a déjà collaboré par le passé.

Le petit sketch qu'elle a monté avec les fillettes - qui ont eu, de toute évidence, beaucoup de plaisir avec leur mémé - est parfaitement craquant!

Voyez-le au bas de l'article.

Cette capsule tend à démontrer l'importance du lait dans l'alimentation. « ON en veut des PROTÉINES !!!!!!!!!🥛 », écrivait la fière grand-maman gâteau dans sa publication.

Rappelons que son amoureux, le désormais célèbre Sylvain « minou » Talbot, a fait une apparition remarquée sur scène cet été lors du gala Juste pour rire que son amoureuse animait avec Philippe Laprise. Voyez l'extrait ici. Ce gala sera diffusé en octobre sur ICI Télé.