Vidéo : Le conjoint de Marthe Laverdière fait une apparition remarquée sur scène

Marthe Laverdière a présenté un gala Juste pour rire récemment en duo avec Philippe Laprise.

L'horticultrice est débarquée sur scène avec un veston et boa rouge en critiquant le look bien trop décontracté de son acolyte.

Ce dernier lui a alors expliqué qu'elle n'avait pas à faire autant d'arabesques pour plaire à son public. « C'est notre gala, c'est nous qui décidons », a indiqué l'humoriste.

Soulagée, Marthe a retiré ses habits pompeux et a demandé à son fidèle Minou de lui apporter sa casquette rose.

L'amoureux de l'animatrice est donc débarqué sur scène, un peu gêné, pour remettre la pièce de vêtement distinctive à sa douce.

Il s'est alors fait taquiner par Phil Laprise pour le costume de « pingouin » qu'il arborait. « Il a mis son habit de noces. On voulait pas investir », précise l'horticultrice.

« On voit que hein... il a porté la vie le Minou », lance alors Philippe, en rapport aux vêtements un peu serrés qu'il porte. Minou présente alors un doigt d'honneur avant de quitter la scène.

Cette apparition de quelques secondes lui aura tout de même valu de chaleureux applaudissements puisque Minou est devenu, au fil des années, un incontournable pour les fans de Marthe Laverdière.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

Pour voir le gala complet de Marthe et Phil, ce sera à surveiller cet automne sur les ondes de Radio-Canada.