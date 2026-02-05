Marthe Laverdière donne des nouvelles de sa petite-fille et éclate en sanglots

Marthe Laverdière était l'une des invitées d'André Robitaille et Mélanie Maynard aux Enfants de la télé, ce mercredi soir.

L'animateur lui a demandé des nouvelles de sa petite-fille, Jeanne, ce qui a immédiatement ému la grand-maman.

« C'est un bout difficile. Elle fait plus de crises. Il y a un médicament qu'elle prenait pour stabiliser son épilepsie, qui ne se fait plus. Il se faisait aux États-Unis, puis il était pour une recherche, puis ils ont arrêté la recherche, donc ils ont coupé ce médicament-là. Et c'est le médicament dont Jeanne avait besoin. Alors, présentement, ça va moins bien », dit-elle.

L'horticultrice explique ce dont souffre sa petite-fille de 12 ans.

« Le syndrome de Rett, atypique. Le syndrome de Rett, c'est la même affaire que la fille à Jean-Marc Généreux. Jeanne a celui qui est "atypique". Ça veut dire que son épilepsie est non contrôlable », indique-t-elle.

Elle ajoute : « Ils nous avaient dit : "des atypiques, d'habitude, ça ne dépasse pas 5 ans". Fait que, tout de suite là, on a gagné plusieurs années. »

Puis ça là! Mettre une date de péremption sur un être humain... [c'est inconcevable].

« Quand on a vu monter l'âge de 5 ans, on était tous de même [estomaqués]. Puis, moi, quand elle a eu 6 ans, j'étais tellement contente qu'on ait dépassé le cap. Les ballons, les cadeaux, puis, quand je suis arrivée chez les parents : dans leur face, c'était comme : "qu'est-ce qu'on fait maintenant?" Parce qu'il y a une suite. Ils n'avaient pas été là dans leurs prédictions. »

Comme elle l'a souvent répété, Marthe fait un métier public pour permettre à sa petite-fille d'avoir une belle condition de vie, grâce à sa fondation. « Enlève Jeanne, Marthe n'est plus là », dit-elle en éclatant en sanglots.

Voir cette femme si pimpante aussi dévastée ne peut que nous émouvoir.

On souhaite un petit miracle pour que les crises d'épilepsie de Jeanne puissent diminuer et permettre à la famille de souffler un peu.

Notons que Marthe Laverdière a annoncé une belle nouvelle dans sa vie professionnelle la fin de semaine dernière. Lisez le tout ici.

Les enfants de la télé prennent une pause pendant les Jeux olympiques. L'émission sera de retour le 25 février. Les deux animateurs recevront alors Charlotte Aubin, Bobby Beshro et Réal Béland.