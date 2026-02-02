Marthe Laverdière lance un nouveau roman qui a été plus difficile à écrire pour elle : elle s'explique

Ce week-end, Marthe Laverdière a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux.

« Une petite annonce pour vous dire que ceux qui ont aimé lire mes romans historiques, Les Collines de Bellechasse ou La Delle, je viens de finir une autre série. Le premier tome va sortir le 4 mars, ça s'appelle Le Murmure des bombes », indique-t-elle d'abord.

« C'est un très beau livre historique, une belle histoire, qui met en vedette deux hommes. Donc, ça m'a été un petit peu plus ardu, je dirais, de me mettre dans la peau d'hommes pour écrire des sentiments, des façons de penser. C'est complètement différent de ce qu'une femme pense », précise-t-elle.

« J'espère que vous allez l'aimer comme j'ai aimé l'écrire », conclut-elle.

Voyez sa vidéo au bas de l'article.

Le roman est disponible en précommande au coût de 24,95 $ ici.

Le résumé officiel se lit comme suit : En cette belle année 1938, la vie est facile pour Adrien Aubé. Fils de notaire et beau parleur, il s’amuse, court la galipote et prend son temps pour choisir son avenir. C’est ainsi chez les bourgeois.

Pour son ami Jérôme Cloutier, né sur une terre agricole, c’est différent: le fils de fermier a les deux pieds sur terre et pense déjà à s’enrôler. Ça brasse en Europe. Les journaux en parlent chaque jour. La menace d’une guerre est bien réelle, et au fil des mois qui passent, la conscription de soldats canadiens devient de plus en plus probable.

Lequel des deux jeunes hommes jouira d’une vie confortable ? Lequel des deux se sacrifiera? Malgré les apparences et les revirements du destin, les choses, en vérité, ne sont pas toujours ce que l’on croit…! Voyez une image de la couverture ci-dessous.