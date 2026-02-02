Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Marthe Laverdière lance un nouveau roman qui a été plus difficile à écrire pour elle : elle s'explique

Le premier tome sera disponible le 4 mars.

Image de l'article Marthe Laverdière lance un nouveau roman qui a été plus difficile à écrire pour elle : elle s'explique
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, Marthe Laverdière a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux.

« Une petite annonce pour vous dire que ceux qui ont aimé lire mes romans historiques, Les Collines de Bellechasse ou La Delle, je viens de finir une autre série. Le premier tome va sortir le 4 mars, ça s'appelle Le Murmure des bombes », indique-t-elle d'abord.

« C'est un très beau livre historique, une belle histoire, qui met en vedette deux hommes. Donc, ça m'a été un petit peu plus ardu, je dirais, de me mettre dans la peau d'hommes pour écrire des sentiments, des façons de penser. C'est complètement différent de ce qu'une femme pense », précise-t-elle.

« J'espère que vous allez l'aimer comme j'ai aimé l'écrire », conclut-elle.

Voyez sa vidéo au bas de l'article.

Le roman est disponible en précommande au coût de 24,95 $ ici.

Le résumé officiel se lit comme suit : En cette belle année 1938, la vie est facile pour Adrien Aubé. Fils de notaire et beau parleur, il s’amuse, court la galipote et prend son temps pour choisir son avenir. C’est ainsi chez les bourgeois.

Pour son ami Jérôme Cloutier, né sur une terre agricole, c’est différent: le fils de fermier a les deux pieds sur terre et pense déjà à s’enrôler. Ça brasse en Europe. Les journaux en parlent chaque jour. La menace d’une guerre est bien réelle, et au fil des mois qui passent, la conscription de soldats canadiens devient de plus en plus probable.

Lequel des deux jeunes hommes jouira d’une vie confortable ? Lequel des deux se sacrifiera? Malgré les apparences et les revirements du destin, les choses, en vérité, ne sont pas toujours ce que l’on croit…! Voyez une image de la couverture ci-dessous.

Mentionné dans cet article

Photo de Marthe Laverdière
Marthe Laverdière

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33