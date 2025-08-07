Ce jeudi, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec la sympathique Marthe Laverdière, en marge d'un spectacle carte blanche qu'elle offre aujourd'hui au Festival Juste pour rire Québec, sur une scène extérieure gratuite. Pour l'occasion, elle est accompagnée d'artistes de coeur, dont un qui est devenu au fil des ans son grand ami.

Dans cet entretien, l'humoriste qui bénéficie d'une popularité exceptionnelle depuis quelques années a abordé l'importance de son conjoint dans sa carrière actuelle. Ensemble depuis près de 45 ans, Marthe et Sylvain, alias Minou, file le parfait amour. Ils sont tellement beaux à voir et leur complicité est inspirante.

Elle aborde la stabilité de sa vie personnelle ainsi : « Ma vie personnelle n'a pas changé. Quand je retourne dans le rang de la fourche, je remets mes culottes toutes percées et mes bottes de rubber. C'est la même vie que je faisais avant. C'est sûr qu'on est plus sur la route. Je suis beaucoup moins souvent chez moi. Mais j'ai la chance de le faire avec Minou. Je n'aurais pas été capable, après tant d'années de mariage, de laisser mon conjoint à la maison et dire, je pars, on va se voir une journée par semaine. Je n'aurais pas risqué mon couple. Mais là, on est ensemble. Il me suit tout le temps. On vit ensemble. Je pense que présentement, je vis un beau moment de ma vie. »

Lorsqu'on lui demande comment Minou s'habitue à la popularité qu'il vit avec son amoureuse, celle-ci nous dit, avec le sourire dans la voix : « Minou, il commence à signer des autographes. C'est drôle! Je pense qu'il aime ça. »

Elle poursuit : « Sylvain, il a eu une femme laitière toute sa vie. Là, c'est notre fils. Sur une ferme, on ne voit pas tant de monde que ça. Il y a le vétérinaire, le simulateur, le gars de moulée. Tandis que là, il voit plein de monde, plein de places. Comme il dit, je suis content de vivre ça parce que c'est complètement différent. La vie est bonne avec nous autres, présentement. »

Nous leur souhaitons de nombreuses années de bonheur à venir.

Rappelons que nous pourrons retrouver Marthe Laverdière pour une troisième saison de Planter avec Marthe au printemps 2026. Plus encore, celle-ci planche actuellement sur un nouveau spectacle, dont le rodage aura lieu en 2026, suivi d'une tournée partout au Québec en 2027.

« Ça va être encore des anecdotes que j'ai vécues », nous explique-t-elle. « Dans mon premier show, j'ai parlé beaucoup de ma vie avant la scène. Je vais parler plus de ma vie pendant la scène. Quand le show va sortir, ça va faire 45 ans que je vais être mariée. C'est sûr que Minou va être à l'honneur. »

Nous l'attendons avec impatience! Serez-vous au rendez-vous?