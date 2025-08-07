Marthe Laverdière monte sur scène avec un humoriste avec qui elle a développé une complicité

Ce jeudi, la coqueluche du public, Marthe Laverdière, offre un spectacle gratuit en plein air, dans le cadre du Festival Juste pour rire de Québec. C'est donc sur la scène extérieure Loto-Québec de la Place George-V que l'humoriste montera sur scène, entourée de plusieurs artistes qu'elle apprécie beaucoup. Ils ont tous accepté son invitation sans hésiter, notamment P-A Méthot avec qui elle a développé une formidable complicité.

En effet, on a pu voir les deux personnalités se côtoyer dans l'émission Planter avec Marthe. Entre les rires et les émotions, ces deux artistes se sont trouvés et ont su nous toucher par leurs atomes crochus.

En entretien ce jeudi, Marthe Laverdière se montrait ravie de cette expérience qui s'ajoute à sa feuille de route déjà bien garnie, celle de pouvoir animer un spectacle extérieur dans un festival reconnu : « Moi, c'est sûr, je vais être franche avec toi, je ne vais jamais dans des festivals comme ça. Je ne me suis jamais arrêtée pour ça. Donc ce soir, ça va être tout nouveau, tout beau. Je ne sais pas combien il va y avoir de gens. Je ne sais pas comment ça va se faire. On a une répétition cet après-midi. J'ai hâte de voir l'emplacement. Mais je vais le découvrir au fur et à mesure que je vais le vivre. »

Elle poursuit : « Quand ils m'ont offert une carte blanche, j'étais contente. Parce que c'est moi qui choisis en fin de compte les invités. Ça fait que, écoute, ceux que j'ai invités, c'est des amis. C'est réellement des gens que j'aime énormément. C'est des gens qui ont un talent fou. Puis c'est des gens qui ont le public à cœur, parce que, comprends-tu, c'est des gens qui se donnent à 100 %. Moi, j'aime ce genre de gens-là qui donne tout ce qu'ils ont pour que le monde rie, que le monde aime ça. C'est du monde énergique. Je suis contente. »

Parmi les chanceuses et chanceux qui partageront la scène avec notre Marthe nationale, on retrouve donc P-A Méthot, Philippe Laprise, Mario Jean, Sara Dufour, Dave Richer, Chrisophe Dupéré et Douaa Kachache. D'autres surprises sont aussi au programme.

Marthe Laverdière nous parle de sa réelle complicité avec P-A Méthot : « PA, c'est le gars que quand tu lui demandes, à moins qu'il ait de quoi réellement, qu'il est déjà pris ailleurs, il embarque tout le temps. Moi, j'aime du monde de même. C'est du monde qui sont là sur la ligne de front, qui disent "envoye Marhe on y va". PA, ça fait partie d'eux autres. »

Elle ajoute : « PA, c'est un gars qui me ressemble un peu. Je pense que c'est un gars qui a vécu des choses dures. C'est un gars qui est très tendre, qui est très famille, qui est très humain. L'humain, pour lui, c'est très important. D'ailleurs, tous les gens que j'ai invités, que ce soit Sara, Mario, Philippe, Dave, c'est tout du monde qui ont l'humain à cœur. Puis ça, moi, c'est primordial pour moi. Je n'aime pas les gens qui font semblant. Tu sais, j'aime les gens pour qui l'humain, c'est important. Puis tous ceux qui sont là à soir ont cette qualité-là. »

Elle nous parle aussi d'un autre de ses invités : « Il y a Dave Richer, qui est un humoriste qui vit avec un handicap. Dave a tellement le sens de l'humour sur ce qu'il vit. C'est ce qui fait que c'est tellement drôle. Je pense que Dave doit être mis à l'avant. Il devrait être beaucoup plus vu. Parce que faire ce qu'il fait, ça lui demande beaucoup physiquement, mais il est tellement drôle. C'est un gars qui prend la vie du bon côté, malgré tout ce qu'il vit. J'adore Dave. »

Dans la vie comme dans sa carrière, Marthe Laverdière a fait de la différence son cheval de bataille. Sa fondation éponyme amasse d'ailleurs des fonds pour les familles qui vivent avec des enfants malades ou avec des handicaps. Dans son quotidien, Marthe continue de se dévouer pour faire fleurir les sourires autour d'elle.

Le spectacle de ce soir est une nouvelle occasion incontournable de venir à la rencontre de cette femme authentique, pour qui nous avons un coup de coeur renouvelé à chaque conversation. C'est à 21 h à la Place Georges-V, en face du manège militaire de Québec.