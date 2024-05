Maripier Morin souligne les 2 ans de sa fille avec des photos plus que charmantes! 😍

Cette semaine, Maripier Morin a partagé quelques photos de sa fille, Margot, afin de souligner son deuxiÚme anniversaire.

L'animatrice et comĂ©dienne a Ă©galement rĂ©digĂ© un doux message Ă son enfant, qui se lit comme suit : « 1 an de plus avec toi. 4 saisons Ă te suivre dans tes projets,tes aventures, tes dĂ©couvertes. Tu n’as peur de presque rien, tu es vaillante, empathique, drĂŽle, gĂ©nĂ©reuse, vive d’esprit.

Tu nous fais du bien Ă ton papa et moi.

Tu aimes les gens qui t’entourent et ils te le rendent bien.

Coquinette, mon bijou, mon amoureuse, tu as 2 ans aujourd’hui et j’ai envi de te cĂ©lĂ©brer, aujourd’hui, et tous les jours de l’annĂ©e parce que tu es une petite fille merveilleuse et nous savons dĂ©jĂ que tu sera une grande soeur formidable.

Je veux continuer de danser avec toi, d’apprendre avec toi, d’ĂȘtre curieuse avec toi et de m’émerveiller de tout avec toi ❀

Maman et Papa t’aime »

Maripier Morin anime actuellement l'Ă©mission On part ça d'mĂȘme! Ă WKND. On a aussi pu la voir dans À coeur battant cet hiver.

Nous avons également appris récemment que la maman attend un deuxiÚme enfant avec son amoureux Jean-Philippe Perras.