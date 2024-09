Maripier Morin commente le look « très audacieux » de son conjoint aux Gémeaux

Maripier Morin aime la mode et généralement, elle s'amuse à conseiller son amoureux, Jean-Philippe Perras, dans ses looks de gala. Cette fois-ci, pour les Gémeaux, elle a choisi de ne pas s'investir dans ce dossier.

Ainsi, quand celui-ci l'a appelée en FaceTime avant de fouler le tapis rouge, elle a été étonnée de ce qu'elle a découvert.

« Il a les cheveux tout "jacké" dans les airs. Il a l'air de Jimmy Neutron. Je suis comme un peu sous le choc de sa coiffe. Je fais : "Oh..." », racontait-elle à la radio au lendemain de la diffusion du gala.

Elle ajoute : « Fait que là, il fait : "non, mais ça va redescendre un peu, puis c'est super beau avec le look". Je fais : "ah, le look...". Il dit : "veux-tu que je t'envoie une photo?" Il m'envoie une photo, puis là, j'oublie que je suis en FaceTime. Je fais juste regarder l'écran de mon téléphone. Je fais : "hum, c'est… c'est… c'est quoi?". JP, il me dit : "rappelle-moi de ne pas te demander de conseils sur mon look une heure avant le gala, alors que c'est ça que j'ai décidé que je portais!" Il y avait une espèce de veston crop top, un peu court, avec des petites chaînettes et une blouse avec une grosse fleur. »

Voyez la photo (à droite) au bas de l'article.

« Je trouve que c'est un look qui est super beau, mais qui est surtout très audacieux. Là, on dirait que... j'ai pas les bons mots. Puis ma face ne dit pas la bonne affaire. Je vois que je suis en train de l'insécuriser "big time". Je me mets à me sentir mal, parce que je le trouve beau. Mon chum, il est beau tout le temps, dans n'importe quoi. C'est juste qu'on dirait que... Mon chum, je sais qu'il n'aime pas ça, les galas. Je l'imaginais dans un style ben "straight", ben élégant... », indique-t-elle.

Comme Marie-Ève Janvier, la coanimatrice de Maripier Morin, le précise, la cérémonie des Gémeaux est un gala où les looks sont beaucoup moins originaux qu'à l'ADISQ par exemple.

« C'est là où je m'en vais », enchaîne Maripier. « C'est comme si j'avais l'impression que, pour son groupe Gustafson, je l'aurais vu habillé de même. Puis là, on dirait que, pour les Gémeaux, j'étais comme un peu pris de court. J'étais étonnée. Puis ben, ça paraissait dans ma face. Je n'arrêtais pas de dire qu'il était beau, puis que c'était beau, mais ça ne marchait plus. »

À noter que, sur le tapis rouge, Jean-Philippe Perras nous a confié qu'il serait bientôt de la distribution de la prochaine saison de cette série.