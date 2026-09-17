Mario Pelchat s'insurge sur les réseaux sociaux

Outre ses envolées lyriques et son remarquable talent d'interprète, Mario Pelchat est également connu pour ses récentes prises de parole dans les médias. Fier homme d'affaires, Mario n'hésite pas à user de sa notoriété pour faire avancer les choses et dénoncer les inégalités.

Cette semaine, il a de ce fait pris d'assaut ses réseaux sociaux et a appréhendé les compagnies de produits alimentaires, qui n'hésitent pas à augmenter les prix tout en diminuant les formats. Il indique :

« Ce matin, je suis allé à l’épicerie et je suis ressorti en colère. Pas parce qu’un produit avait augmenté de quelques sous. Parce que j’ai encore constaté ce petit jeu qui semble être devenu parfaitement acceptable : on augmente les prix ET, en même temps, on diminue les formats. Les craquelins sont plus petits. Les boîtes contiennent moins. Le fromage rétrécit. (BRETON, SPECIAL K, ALLEGRO pour ne nommer que ceux-là) Les portions diminuent. Les emballages, eux, se ressemblent suffisamment pour qu’on espère peut-être que personne ne s’en apercevra. Mais on s’en aperçoit!!! Et pendant ce temps, la facture à la caisse, elle, ne rétrécit certainement pas. »

Puis, l'interprète de « Pleurs dans la pluie » évoque la réalité des familles québécoises, dont le portefeuille ne cesse de rétrécir depuis quelques années.

« Je pense à la mère ou au père qui arrive à la caisse avec une épicerie ordinaire et qui doit commencer à enlever des articles parce que le total dépasse ce qu’il ou elle peut payer. Je pense aux personnes âgées qui calculent chaque dollar. Je pense aux gens qui travaillent à temps plein et qui, malgré ça, trouvent maintenant que se nourrir convenablement coûte trop cher. Pendant ce temps, certaines des grandes entreprises qui fabriquent et vendent notre nourriture annoncent des revenus qui se comptent en milliards. Alors j’ai une question toute simple pour les grands fabricants, les transformateurs et les géants de l’alimentation : Il est passé où, votre cœur? Est-ce qu’il faut absolument faire toujours plus de profits? Toujours grossir? [...] Je demande simplement ceci : À quel moment “faire des affaires” a-t-il cessé de vouloir dire « gagner sa vie » pour devenir « gagner toujours plus », peu importe qui paie la différence? Parce qu’un jour, il faudra peut-être arrêter de regarder uniquement les chiffres au bas d’un bilan et recommencer à regarder les gens qui sont de l’autre côté de la caisse. Moi, en tout cas, j’en ai assez. Et j’ai comme l’impression que je suis loin d’être le seul. Voilà c’est dit! »

On espère que sa prise de parole puisse trouver écho auprès des producteurs et entrepreneurs, qui ont, comme le souligne Pelchat, un grand rôle à jouer dans le bien-être des Québécoises et Québécois.

Rappelons que, tout récemment, Mario Pelchat a fait une rare sortie publique pour soutenir son ami Josélito Michaud, lors de son nouveau mariage. Il occupait d'ailleurs un rôle essentiel au sein de la cérémonie. C'est à découvrir ici.