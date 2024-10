Marina Orsini fait rêver avec de jolis clichés de son voyage

Ces derniers jours, ses beautés se sont transformées en de véritables échappatoires pour ses abonnés, alors qu'elle partage d'ensoleillés clichés de son périple dans le village balnéaire de Garaff, en Espagne. Vacances de plaisance ou voyage d'affaires? Une chose est certaine, l'animatrice semble profiter au maximum de son voyage dans les contrées espagnoles, nous faisant rêver avec de sublimes photos sur le bord de la mer avec des fleurs tropicales de toute beauté, en plus de nous offrir un peu de répit face aux températures plus fraîches des derniers jours.

N'est-ce pas magnifique?

L'Espagne, outre ses paysages naturels et architecturaux à couper le souffle, est un pays également connu pour la qualité et la richesse de son répertoire gustatif. Gourmande de nature et ayant d'ailleurs animé pendant plusieurs saisons une émission culinaire, il n'en fallait pas plus pour que Marina succombe à la nourriture de ce charmant coin de pays : plateau de fruits sur la plage, oeufs bénédictines servis sur de jolies tartines, granola fruité, salade de tomates, fines charcuteries, smoothie aux kiwis... Nos papilles salivent autant que nos papilles!