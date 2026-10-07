Marilyse Bourke pose avec sa fille sur un tapis rouge

Ce mardi, au Monument-National à Montréal, avait lieu la première du film québécois Hantée d'India Desjardins. Pour l'occasion, nombre d'artistes ont assisté à l'événement, dont certains en compagnie de leurs enfants.

C'était le cas de la comédienne Marilyse Bourke, qu'on peut voir cette saison dans Indéfendable, qui était accompagnée de sa fille Rachel.

Voyez le duo mère-fille en photo ci-dessous.

Avouez que Rachel ressemble beaucoup à sa mère!

Marilyse Bourke en a profité pour nous parler de ce qui attend son personnage, Me Sonia Cadet, dans Indéfendable cet automne : « On va revoir encore la vie personnelle de Maître Cadet. On va revoir sa fille, son ex. Il va y avoir une autre problématique qui va arriver. »

On se souviendra que la saison dernière, nous avons pu faire une incursion dans la vie privée de l'avocate, alors que sa fille Héloïse (Estelle Fournier) s'est retrouvée accusée de vandalisme.

Il y a quelque chose de "crunchy" qui s'en vient.

On retrouvera aussi l'avocate dans un nouveau procès, dont les détails sont encore secrets.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

On peut aussi voir Marilyse Bourke dans la comédie Vitrerie Joyal de Martin Matte, dont tous les épisodes sont offerts sur Prime.