Mariloup Wolfe pose sur un tapis rouge avec son fils qui a bien grandi

Hier, sur le tapis rouge de la grande première du film Hantée, qui avait lieu à Montréal, ont défilé plusieurs de nos artistes québécois préférés. Certains étaient même accompagnés par leur progéniture, dont la comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe, qui a posé fièrement aux côtés de son fils Manoé, maintenant âgé de 16 ans.

Voyez le duo mère-fils en photo ci-dessous.

Lorsque nous lui avons fait remarquer qu'il la dépassait maintenant d'une tête, elle nous a avoué qu'elle a effectivement eu un choc quand elle l'a constaté. « Un peu pour vrai, mais lui est très fier et très content, donc je suis contente pour lui. [Rires] »

Même s'il n'est pas question d'épouvante en ce qui a trait à la projection de la soirée, Manoé nous a confié avoir un petit penchant pour les films de peur, d'horreur même. « C'est vraiment le fun. Encore plus avec elle, parce qu'elle a peur tout le long. C'est super drôle! »

« Moi, je crie! [Rires] », ajoute la maman, amusée.

Son fils nous a rassurés tout de suite, par contre, en affirmant que ça ne serait sans doute pas le cas en cette soirée de première médiatique. « Non, mais elle ne va pas crier. Elle ne veut pas faire mauvaise impression. » Une réponse spontanée qui a fait bien rire la principale concernée.

Nous en avons aussi profité pour demander à Manoé s'il avait l'intention de suivre les traces de ses parents comédiens. « Le cinéma, je ne m'y ferme pas complètement, mais ce n'est pas non plus ma première option. »

Ce serait plus soit l'aviation, soit l'entrepreneuriat.

On peut dire que la maman n'était pas peu fière d'entendre les plans d'avenir audacieux de son fiston. « Je veux qu'il écoute ses passions. Je ne tiens pas absolument qu'il suive nos traces du tout. »

Pour sa part, Mariloup demeure fort occupée par la post-production de la première saison de Sur le fil, qu'elle réalise en partie et qui est diffusée présentement sur les ondes d'ICI TÉLÉ et sur Tou.tv. Elle nous annonçait aussi que sa nouvelle collection pour San Francisco sort cette semaine, que l'enregistrement d'une deuxième saison de son balado « Chez moi » débutera avant la période des Fêtes et que plusieurs nouveaux projets planent dans l'air pour 2027. « Il y a des beaux projets. Oui, ça va être des beaux choix, des beaux problèmes. »

Inutile de dire qu'on a bien hâte de les découvrir!