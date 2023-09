Photos : Marie-Mai était fabuleuse à la première du film Testament de Denys Arcand

Lundi soir a eu lieu la grande première du film Testament de Denys Arcand au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Marie-Mai, qui interprète Flavie dans la comédie dramatique, a foulé le tapis rouge avec le reste de la distribution.

Elle était sublime dans une tenue sobre et élégante.

Découvrez son look et celui de plusieurs vedettes québécoises dans la galerie au bas de l'article. Voyez aussi une photo d'elle et son partenaire de jeu, Rémy Girard, dans le film.

Comme il s'agissait de sa première expérience en tant qu'actrice au cinéma, Marie-Mai était très fébrile lundi soir.

« Sentiment irréel.

Merci à Denys Arcand et Denise Robert de me permettre de vivre mes premiers instants au grand écran. Une distribution de rêve et une classe de maître qui me suivra toujours. 🖤 », écrivait-elle sur ses réseaux sociaux.

Le synopsis officiel du long métrage se lit comme suit : Dans une ère d'évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société. Il habite dans une maison de retraite située dans un édifice patrimonial, dirigée avec soin et précision par Suzanne. Leur quiétude est bousculée par l'arrivée de jeunes activistes qui exigent la destruction d'une fresque historique. Dépassé par une époque dominée par la rectitude politique, Jean-Michel retrouvera foi en l'humanité avec la naissance d'un amour inattendu.

Testament prendra l'affiche le 5 octobre prochain.