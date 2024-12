Marie-Ève Janvier envoie des mots tendres à sa complice Maripier Morin

Mercredi, c'était jour de sondage dans les radios québécoises. Toutes les stations exposaient avec fierté les résultats de leurs cotes d'écoute.

Marie-Ève Janvier en a profité pour envoyer des fleurs à sa nouvelle collègue, Maripier Morin. Des mots très tendres qui nous ont touchés droit au coeur.

« Faire de la radio avec toi fait partie des plus belles aventures radiophoniques que j’ai vécues. Au-delà des chiffres sensationnels qu’on a reçus aujourd’hui, parmi les plus extraordinaires de mes huit années à Rythme d’ailleurs, passer du temps au quotidien avec toi est extrêmement enrichissant. Avec toi, on peut être qui on est vraiment, sans filtre, en toute authenticité, dans l’ouverture, dans l’écoute, avec ce désir commun de gagner, de se dépasser, de se challenger.

Notre route à deux est plutôt courte, mais oh combien déjà bien marquante.

C’est une belle ride que je vis avec toi @maripiermorin », indiquait-elle.

Maripier Morin lui a renvoyé la pareille quelques heures plus tard. Son message était tout aussi touchant.

« Je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, j’en conviens.

Mais une voix à l’intérieur de moi me disait très fort que je faisais la bonne chose.

Que je suis heureuse d’avoir foncée, malgré la peine qui m’habitait et le coeur qui me pinçait de quitter momentanément chaque jour mon petit bébé.

Avec toi, je me suis retroussé les manches, puis ensemble on a commencé à construire cette belle relation de travail qui se transforme doucement en amitié.

J’ai le droit d’être entière avec toi et c’est le plus beau des sentiments.

Tu es une trooper, une maman ours, une scorer, tu peux bencher 75lbs pis tu tires jamais sur la couverte.

Tu es humble, travaillante, forte. T’es comme un grand chêne.

Je suis la plus chanceuse de faire ce beau show avec toi et avec les auditeurs et auditrices les plus généreux, bienveillants, investis, sensibles et intelligents qui soient. »

Chapeau à ces deux femmes fortes et inspirantes qui déplacent de l'air au rythme de leur passion.

Maripier Morin nous racontait récemment avoir d'abord refusé l'emploi à Rythme. Elle nous expliquait pourquoi ici.