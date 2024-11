Maripier Morin a d'abord refusé le poste à Rythme : voici pourquoi

Maripier Morin assistait mercredi au visionnement de presse de la nouvelle série OD Tentations au soleil.

Nous avons discuté avec elle de plusieurs sujets, dont son nouveau poste à Rythme, aux côtés de Marie-Ève Janvier.

Elle nous confie qu'elle a d'abord refusé la proposition de la station montréalaise.

« J'ai perdu mon micro [à WKND] le vendredi. Pendant le week-end, c'était les funérailles de mon frère », nous raconte-t-elle. « Puis, le mardi, je pense, j'ai eu un appel pour me dire qu'il y aurait potentiellement une offre qui pourrait rentrer de Cogéco. Suite à quoi j'ai dit : "je ne me sens pas apte à aller travailler". Moi, je viens d'accoucher, j'ai eu un accouchement super difficile. Je viens de perdre mon micro. Il y a peut-être une raison pour ça... Physiquement, ça n'allait pas. J'avais passé un mois alitée après mon accouchement. Je venais de perdre mon frère. "Merci beaucoup, mais je vais passer mon tour." »

Elle poursuit son récit : « Suite à quoi, ils m'ont rappelée pour me dire : "On ne voulait pas te dire c'était pour quel show, mais on pense que ça peut peut-être influencer ta décision. Sache que ce serait pour travailler avec Marie-Ève Janvier." J'ai pris cette information et j'ai fait : "OK, parfait." »

J'ai raccroché, je suis allée voir mon chum, puis j'ai dit : "la radio, ça serait avec Marie-Ève". Puis là, les deux, on s'est mis à pleurer.

« Pour plein de raisons », enchaîne-t-elle, « parce que mon chum, son meilleur ami, c'était le frère de Marie-Ève. Marie-Ève, c'est quelqu'un qui connaît le deuil d'un frère aussi. Je pense qu'humainement et émotionnellement, ça m'a appelée. »

« On dirait que je me disais : les journées que ça n'ira pas, tu ne vas pas en parler avec elle. Je ne la connais pas, Marie-Ève. On s'était croisées souvent dans nos carrières, mais ce n'est pas une amie. Ce n'est pas quelqu'un de qui j'étais proche. Mais en dedans de moi, ça me disait : "c'est ça qu'il faut que tu fasses". J'ai suivi mon instinct, puis ça a été aussi simple que ça. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon choix. Mais c'était rapide. Je suis rentrée en onde, mon bébé avait seulement deux mois. Je trouvais que tout ça allait vite. Ça a été un automne qui a été à une vitesse grand V avec le tournage de OD, la radio, MOX aussi, qui prend quand même du temps dans mon horaire. »

Je pense que, quand la radio va finir, il va falloir que je me dépose et que je prenne du temps pour moi parce que je pense qu'émotionnellement, je fais peut-être un peu d'évitement par rapport à mon deuil et par rapport à tout ce qu'on a vécu.

« Mais d'être dans l'action, ça me garde « groundée » aussi. Je pense qu'il y a un peu de bon là-dedans aussi. »

On souhaite à Maripier Morin un temps des fêtes ressourçant et récupérateur.

Les filles du lunch est diffusé du lundi au jeudi dès 11 h 30 sur les ondes de Rythme FM.