Marie-Claude Barrette partage de superbes photos de ses vacances au Québec

Alors qu'elle partage surtout des extraits de son podcast sur ses réseaux sociaux, Marie-Claude Barrette a dévoilé cette semaine quelques photos d'une escapade en Gaspésie.

« #gaspesiejetaime », indique-t-elle en accompagnement des superbes images.

Voyez sa publication au bas de l'article.

On avait mis l'animatrice sur notre liste de possibilités des prochains campeurs de Sortez-moi d'ici!, mais, visiblement, Marie-Claude Barrette n'est pas dans la jungle... À moins que... 😉

Rappelons que son balado a connu un succès immédiat. Plusieurs vedettes québécoises y ont participé, dont Guylaine Tanguay, Phil Roy, Chantal Fontaine et Janette Betrand, et de ce nombre, une quantité importante a fait des confidences étonnantes et émouvantes.

Ouvre ton jeu est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les principales plateformes d’écoute en ligne.