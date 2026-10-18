Marie-Claude Barrette devient porte-parole pour cette cause importante

Pendant plus de 15 ans, l’animateur Gino Chouinard a été au coeur d’une importante cause pour la jeunesse d’ici, à savoir la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Après son départ à titre de porte-parole, survenu en août dernier, la Fondation s’était bien réservée de nous dévoiler l’identité de celle ou celui qui lui succéderait...

Cette semaine, c’est donc avec une grande joie que nous avons appris que c’est nulle autre que Marie-Claude Barrette qui devenait l’égérie de cette importante mission. Véritable modèle de bienveillance, on devine qu’elle sera parfaite dans ce rôle! Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la principale intéressée explique qu'il s'agit d'un projet pour lequel elle n'a pas hésité une seconde et dont elle a grandement envie d'investir du temps et de l'énergie.

« Je prends la relève de Gino Chouinard, qui a été là pendant 15 ans et qui a fait un travail incroyable. Donc, la barre est haute, mais je fais confiance à toute l’équipe qui est là pour me guider à travers ce nouveau rôle. Puis, pour moi, ça fait des années que je m’implique dans des causes qui touchent les enfants, les adolescents et même les jeunes adultes. Donc c’est comme une suite logique. Quand je regarde mes petits-enfants, j’ai mon petit Louis qui a six semaines, ou encore Henry, qui a un peu plus de deux ans, je me dis jusqu’à maintenant ils sont très chanceux, ils sont dans un milieu où il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup d’amour, il y a beaucoup de gens, il y a un gros village autour d’eux. Quand ça va pas, on est là et quand ça va, on en profite. Je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde, donc pour supporter les enfants qui sont sous la loi de la protection de la jeunesse, on sait souvent, leur vie est différente, ils ont eu plus de difficultés, ils ont vécu plus d’inconfort. Pour amener un baume, pour soulager certains maux, la Fondation est là pour ça. Elle apporte un support à plusieurs niveaux, à plusieurs moments de leur vie. Alors vous dire à quel point c’est important pour moi de me joindre à cette Fondation, qui fait vraiment la différence dans la vie de plusieurs jeunes en Montérégie. Je sais aussi que c’est ensemble qu’on est plus forts. »

Découvrez la vidéo en bas de cet article.

Au fil des ans, Marie-Claude Barrette s’est souvent battue pour la justice et la bienveillance envers autrui. Comme elle le mentionne elle-même, cette nouvelle affectation s’inscrit dans la continuité de ses actions et causes passées. Nous avons hâte de la voir poser des gestes encore plus concrets pour aider la communauté et les jeunes de la région, trop souvent oubliés. On lui souhaite beaucoup de succès!