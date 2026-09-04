Marie-Claude Barrette brille dans cette hilarante parodie de La maison des vilains

Depuis quelques semaines, Maripier Morin anime sur Crave une toute nouvelle téléréalité, dans laquelle elle reçoit les 10 méchants les plus infâmes de la téléréalité québécoise, La maison des vilains.

Si les impitoyables personnalités de l’émission nous ont d’ores et déjà offert de savoureux moments télé, gageons que nous ne sommes pas au bout de nos peines, à mesure que la finale se dessine à l’horizon.

La popularité de l’émission aux mille mesquineries a d’ailleurs inspiré à l’humoriste Martin Vachon la création d’un tout nouveau concept, qui nous a fait éclater de rire. Sur les réseaux sociaux, Martin a publié une bande-annonce de La maison des gentils, une nouvelle téléréalité aussi fictive que délicieuse, où les têtes d’affiche sont cette fois des joueurs ayant brillé par... leur gentillesse.

« La semaine dernière, j’ai eu un flash. J’en ai parlé au réalisateur Pierre-Luc Gosselin, j’en ai ensuite parlé à des amis et quelques jours plus tard on tournait ça ! On a tellement eu de fun pis tellement d’idées qu’on pourrait faire une saison complète je suis sûr ! ;) » révèle l’instigateur du projet.

Dans cette demeure remplie de gentils, on retrouve Catherine Peach, Richardson Zéphir, Jean-Thomas Jobin et Simon Gagnon-Brassard, issu de la récente édition de Survivor Québec. Eux tous livrent des répliques absolument savoureuses, comme Simon, qui déclare que « malgré ma surdité, j’ai vraiment une bonne écoute. »

Vous pouvez voir l’hilarant résultat en bas de cet article.

Puis, au milieu de tout ces joueurs doux et bienveillants se trouve « la plus gentille de toutes les animatrices », Marie-Claude Barrette. Qualifiée de top boss des gentils, elle devient soudainement très émotive quand les joueurs lui annoncent qu’ils ne souhaitent pas éliminer un des leurs, mais plutôt remettre l’argent à une fondation. C’est tordant!

Avouez qu’un tel concept ferait fureur! Qui est preneur pour une saison complète?