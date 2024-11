Marie-Annick Lépine souligne l'anniversaire de décès de Karl Tremblay dans une publication bouleversante

Il y a tout juste un an, le chanteur des Cowboys fringants Karl Tremblay nous quittait, après un long combat contre un cancer de la prostate.

Sa conjointe Marie-Annick Lépine a tenu à souligner le départ de l'homme de sa vie, au moyen d'une publication très touchante publiée sur les réseaux sociaux, et qui relate les derniers instants de sa vie. Elle confie :

« 14 novembre 2023, nous sommes à l’hôpital. Il est 23h00 ou peut-être 23h30, je ne sais plus.

Ses douleurs sont tellement intenses qu’il perd connaissance. Je hurle. Je demande de l’aide.

Toute une équipe arrive. Ils le réaniment et partent en courant aux soins intensifs. Ils me disent « madame, restez ici, on revient vous chercher ».

Je suis en état de choc. Je pleure seule dans le corridor. Une dame avec son manteau et sa sacoche s’arrête. Elle me demande ce qu’il se passe. Je lui explique du mieux possible.

Elle me dit : « j’ai terminé mon chiffre, mais je travaille ici. Je suis préposée aux bénéficiaires. Je vais t’accompagner. »

Elle m’a amené au salon des familles des soins intensifs. Elle m’a suggéré d’appeler quelqu’un pour me soutenir. J’ai appelé J-F.

Elle est allée voir si Karl allait bien. Elle est revenue en me disant qu’ils étaient encore en train de l’installer, que je devais attendre encore un peu.

Pour me changer les idées et pour m’aider à passer ce temps interminable, elle m’a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j’étais musicienne. Dans toute sa grande gentillesse, elle m’a dit: « mon frère aussi fait de la musique, il a même parti un petit groupe, il s’amuse beaucoup avec ça. »

Et moi de dire: « j’avoue que la musique fait du bien, mais moi, mon petit groupe c’est les Cowboys Fringants ». Bon, c’était peut-être une révélation trop direct, mais je paniquais à ne pas savoir s’il était encore vivant…

Elle a mis sa main sur sa bouche et m’a dit: « tu es Marie-Annick? Et c’est Karl aux soins intensifs?!! »

Oui… « j’adore votre musique!! »

« Je retourne voir s’il va bien ».

Ça fait déjà plus d’une heure qu’elle est avec moi, sans savoir qui nous sommes, juste parce qu’elle aime son métier et qu’elle le fait extrêmement bien.

J-F arrive en même temps qu’elle me dit que Karl fait des blagues, que tout le monde l’adore et que nous pouvons aller le rejoindre… »

Marie-Annick termine son message en remerciant cette dame, qui lui a été d'un grand réconfort lors de cette période très difficile, sans oublier tout le personnel soignant qui a accompagné son époux, avant son décès.

Voyez la publication complète au bas de cet article.

Papa, époux et artiste accompli, Karl Tremblay laisse assurément un grand vide dans le coeur de sa famille, certes, mais aussi auprès des Québécois, qui lui vouent encore aujourd'hui un amour inconditionnel. Nous tenons à transmettre nos meilleurs voeux de douceur à Marie-Annick et ses filles, dont les derniers jours ont dû être particulièrement éprouvants sur le plan émotif.

