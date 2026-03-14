Marie-Annick Lépine annonce une triste nouvelle

Ce samedi, la musicienne Marie-Annick Lépine a partagé une bien triste et sombre nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux. En effet, après les avoir informés, un peu plus tôt cette semaine, que son chien Gandalf s'était retrouvé dans une terrible situation - fractures au bassin et hypothermie - voilà qu'elle a annoncé avec tristesse le décès de ce dernier.

Remplie de chagrin et de culpabilité, Marie-Annick révèle :

« "Je me sens coupable

Parce que j’ai l’habitude

C’est la seule chose que je peux faire

Avec une certaine certitude."

Lhasa de Sela

Et si j’avais pris le temps de mieux clôturer mon terrain, et si j’avais bien vérifié qu’il était encore dans notre cour, et si je l’avais obligé à rentrer, et si j’avais brassé des gâteries pour l’attirer, et si, et si…

Au revoir Gandalf. On t’aimait tellement. Notre beau petit chien tranquille.

Marie

P.S je ne pense pas être aussi drôle que d’habitude à mon show de ce soir. »

Dans la section des commentaires, sous le texte de Marie-Annick, l'humoriste Jean-Michel Anctil s'est lui aussi exprimé sur la perte d'un animal, et la douleur qui en résulte :

« Si, si, si, si, tu n’as pas à te culpabiliser. J’ai vécu la même chose avec mon beau Coluche qui s’est fait frapper la journée de mon party de 50 ans. Je m’en suis voulu mais je n’aurais pus rien faire. La peine est grande je te comprends. De tout cœur avec toi. C’est cliché mais tu verras le temps apaise la peine mais Gandalf sera toujours dans vos cœurs. »

Quelle triste nouvelle! On envoie beaucoup d'amour à Marie-Annick et ses filles pour affronter cette douloureuse perte.

Rappelons que Marie-Annick s'est récemment exprimée sur le décès de Karl Tremblay, de façon très touchante. C'est à lire ici.