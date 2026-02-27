« Je me suis perdue » : Marie-Annick Lépine évoque le décès de Karl Tremblay dans un bouleversant message

Sur sa page Instagram, la musicienne Marie-Annick Lépine a partagé cette semaine un touchant texte, dans lequel elle est revenue sur la fin de sa tournée solo. Dans sa franchise habituelle, la maman a également profité de l'occasion pour aborder les répercussions que le décès de Karl Tremblay a eu sur elle, de même que les décisions difficiles qui en ont résulté, dans un très court laps de temps.

Visiblement émue, elle écrit :

« Oui, je me suis perdue.

On m’a demandé, si j’acceptais qu’une garderie ou qu’une école primaire puissent prendre le nom du père de mes filles, un mois après son décès. On m’a envoyé des logos de son visage pour des micro-brasseries qui voulaient fabriquer une bière en son nom, garder les profits, sauf quelques sous pour la fondation « Procure ». Je me suis perdue. Ce fut un tourbillon.

Une cérémonie nationale a été annoncé le vendredi matin, 17 novembre, sans me, nous consulter. La place Karl-Tremblay, dans ma ville natale, que j’aime de tout mon cœur, fut un projet le soir même de sa mort. Oui, je me suis perdue.

J’ai essayé d’être gentille avec tout le monde, mais je n’ai pas toujours réussi. Bref, j’ai décidé de terminer ma tournée de spectacles en beauté, mais sans la prolonger… »

Découvrez la publication complète en bas de cet article.

L'artiste en profite pour remercier son public, toujours aussi fidèle au poste, qui la suit et qui la supporte depuis toutes ces années.

« La perdue a besoin de se retrouver, surtout pour nos filles. Merci de me suivre. Merci pour vos histoires. Merci pour vos bons mots. Vous me faites du bien! Au plaisir,

Marie xxx »

La tournée solo de Marie-Annick Lépine se terminera le 5 décembre prochain, au Théâtre Les Patriotes, à Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci indique d'ailleurs qu'il est encore possible de se procurer des billets, sur son site officiel. C'est ici. Avis aux intéressés!