Marie-Andrée Poulin en deuil

« Repose en paix [...]. »

Zachary Barde
Par Zachary Barde

La journaliste et ex-chroniqueuse à la météo de Salut Bonjour, Marie-Andrée Poulin, a annoncé une tragique nouvelle à ses abonnés sur les réseaux sociaux, cette semaine.

En effet, celle-ci est en deuil de sa belle-mère Pierrette, la mère de son conjoint Richard Petit. Pour rendre hommage à cette grande dame, Marie-Andrée a signé un magnifique texte, dans lequel elle témoigne de tout l'amour qu'elle éprouvait pour elle :

« Accompagner ma belle-mère en fin de vie et avoir été sa proche aidante a été probablement le plus beau que je puissais lui faire... et me faire. Nous faire, à Richard et Gaby aussi. Elle a eu la chance d'être si bien entourée, soignée, par le personnel, les bénévoles et toute l’équipe de l'extraordinaire @La Maison Victor-Gadbois. Nous sommes si reconnaissants.

Merci à tous ces anges si dévoués, humains, généreux pour ces deux derniers mois. Pierrette vous aimait énormément... et moi aussi!

Pierrette Comtois nous a quitté paisiblement cet après-midi, à l'âge de 84 ans. Elle s’est doucement envolée après la visite de son grand Richard, son fils qui lui a joué à la guitare" Wish you were here", "Mother"...

Repose en paix ma belle belle-maman, merci de m'avoir considérée comme ta fille, merci pour tout xxx »

Découvrez la publication complète ci-dessous.

Comme c'est touchant! Nous souhaitons évidemment transmettre toutes nos pensées et condoléances à la famille et les amis touchés par ce triste départ.

Mentionnons au passage que Marie-Andrée a récemment entrepris une complète réorientation de carrière, s'éloignant du monde des médias pour celui des études, elle qui est actuellement étudiante dans un programme de certificat en psychologie. Nous lui souhaitons la meilleure des réussites dans ses nouveaux projets.

Bien qu'elle s'absente du petit écran, Marie-Andrée a su conserver un lien avec le public, fidèle, qui peut la suivre sur ses réseaux sociaux. Découvrez ici sa page Facebook.

