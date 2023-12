La plupart des candidats d'OD Andalousie ont eu la chance de passer au salon de Kevins-Kyle, le coiffeur officiel d'Occupation Double, après leur sortie de l'aventure.

L'infirmière du Saguenay Marie-Andrée a vécu tout un tourbillon depuis qu'elle est revenue d'Espagne, c'est donc seulement à la fin de cette semaine qu'elle a eu le temps d'aller faire faire un rafraîchissement de sa couleur et de sa coupe.

Le talentueux Kevins-Kyle a frisé ses longs cheveux blonds pour un résultat exceptionnel, comme vous pouvez le voir au bas de l'article.

Marie-Andrée a aussi réalisé son premier vidéo Tik Tok avec l'aide du coiffeur, habile sur les réseaux sociaux.

« 10/10 pour l’effort, vous en pensez quoi? », indique-t-il dans la publication, que vous pouvez voir au bas de l'article.

N'oublions pas que ce dimanche sera diffusée la fameuse Heure de vérité d'OD Andalousie. Sur les images qui ont été dévoilées à la fin de la semaine, on peut constater que ce moment n'aura pas été nécessairement facile à surmonter pour la sensible Marie-Andrée qui, comme dans l'émission, vit ses émotions sans filtre.

Elle pleure beaucoup, mais au moins cette fois, pas question de délirium, son chéri est à ses côtés pour l'appuyer et la consoler.

On peut s'attendre d'ailleurs à ce qu'Anthony ait des comptes à rendre concernant les fameux flirts « off cam » avec Rebecca, qui ont fait couler beaucoup d'encre cette saison. Antoine risque fort d'être au coeur de certaines discussions, tout comme les deux couples finalistes (Lara & Vincent ainsi que Mathieu P. & Rebecca), qui ont bien déçu les téléspectateurs québécois en choisissant d'éliminer les chouchous M-A et Anthony.

« Règlements de compte et émotions fortes à prévoir », peut-on lire dans le résumé officiel. C'est donc à ne pas manquer, ce dimanche à 18 h 30.