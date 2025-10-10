Marc Dupré contraint de reporter un spectacle pour des raisons de santé

Marc Dupré avait une bien mauvaise nouvelle à annoncer à ses fans de la Montérégie. En effet, le populaire auteur-compositeur-interprète devait se produire ce vendredi à la salle Desjardins de Sainte-Hyacinthe, dans le cadre de sa tournée musicale Parce que ce soir.

Malheureusement, pour des raisons de santé, ce dernier a annoncé sur ses réseaux sociaux que la représentation ne pourrait pas avoir lieu comme prévu. Il écrit :

« Cher public de St-Hyacinthe, je suis désolé de vous annoncer que je dois reporter le spectacle de ce soir du à un virus 😔 J'ai fait tout en mon possible pour être en mesure de faire le spectacle ce soir, mais malheureusement ma voix n'est pas au rendez-vous.. [...] Extrêmement désolé du désagrément, Marc xx »

Bien entendu, reporter un spectacle n'est jamais chose facile pour un artiste, et se fait généralement en dernier recours tant cela engendre une logistique pour les organisateurs et le public.

Nous souhaitons évidemment tout le repos nécessaire à Marc, de même qu'un prompt rétablissement. Les amateurs du chanteur peuvent toutefois se rassurer, Marc Dupré sera bel et bien de retour dans la ville, le 18 juin prochain. Les détenteurs d'un billet peuvent être remboursés en contactant la billetterie ou le service à la clientèle du site officiel de Marc.

Ce spectacle, Parce que ce soir, fait mouche depuis son lancement en septembre dernier. Il couvre le large répertoire du chanteur, de ses débuts à aujourd'hui. Ce retour en chanson survient après que le principal intéressé ait effectué un saut remarqué en humour il y a quelques années. Nous sommes enchantés à l'idée de découvrir les prochains projets de l'artiste!

Rappelons qu'un peu plus tôt cette semaine, une autre populaire chanteuse a annoncé devoir reporter des spectacles pour des raisons de santé. Les détails ici.