Marc-Antoine Delage victime de virulentes critiques : sa mère répond

« Ce soir, c’est la maman qui parle… »

<span style="color: rgb(71, 85, 105);">Premier Gala de l'ADISQ 2025</span>
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Cette semaine était diffusé sur les ondes de Télé-Québec le Premier gala de l'ADISQ 2025, où plusieurs artistes musicaux étaient réunis pour célébrer la culture musicale d'ici.

Parmi eux figuraient un trio pour le moins très appréciés des aficionados de Star Académie, à savoir Romie Lacasse, Joël Vogt et Marc-Antoine Delage. Ceux-ci étaient présents pour représenter l'ensemble de la cuvée 2025 du populaire variété, alors que leur album homonyme était en nomination dans la catégorie « Félix de l'année - Album de réinterprétation ».

Quand ces derniers ont remporté, le trio s'est amené sur la scène et, dans la frénésie du moment, Marc-Antoine a laissé exprimer sa joie d'une façon qui n'a pas plu à certains, créant une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Piquée au vif, sa mère Josée Morin a tenu à rectifier le tir :

« Ce soir, c’est la maman qui parle… Ce soir, j’ai le cœur serré. J’ai lu des commentaires durs sous la publication de Marco… des mots qui jugent, qui rabaissent, alors qu’il vient de vivre un moment qu’il n’oubliera jamais. Mon fils a gagné un Félix, un rêve pour tout artiste. Et dans son émotion, il a simplement dit “WTF” — pas par arrogance, mais parce qu’il n’en revenait pas. C’était un cri du cœur, de surprise, de fierté, de reconnaissance. Mais certains ont choisi de transformer ce moment de bonheur en tempête de jugement. »

La mère de Marc-Antoine réitère ensuite le fait que, même si une situation nous dérange, il faut se rappeler que derrière chaque mot se trouve un humain :

« Et derrière cet humain, il y a une mère… qui voit son fils se faire critiquer alors qu’il ne faisait que vivre sa joie, sincèrement. Si vous saviez tout ce qu’il a traversé, tout le travail, les peurs, les blessures qu’il a surmontées pour en arriver là… vous comprendriez que ce “WTF” voulait simplement dire : “Je n’y crois pas… je l’ai fait.” Moi, ce soir, je ne retiens qu’une chose : la fierté. Immense, pure et remplie d’amour. Mon fils, reste fort et ne laisse jamais personne éteindre la belle lumière qui t’habite. »

Et Marc-Antoine de répondre : « Merci maman love you (quétaine haha) »

Voilà une mise au point qui a le mérite d'être claire, et qui témoigne de tout l'amour d'une mère pour ses enfants.

Rappelons que le jeune académicien a également été la cible de vaines médisances récemment, lors de son passage à une téléréalité très populaire. Les détails ici.

