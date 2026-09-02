Maïka Desnoyers change de tête et c'est magnifique

Cette semaine, l’animatrice et courtière immobilière Maïka Desnoyers s’est affichée sur les réseaux sociaux avec une toute nouvelle tête, pour faire honneur à l’automne qui approche et pour amorcer ses 40 ans du bon pied.

En effet, après avoir porté pendant de nombreuses années les cheveux longs, la coanimatrice de Vendre ou rénover au Québec a opté pour un peu de changement. Elle est passée chez le coiffeur Michaël Jean Laurin, qui lui a offert un tout nouveau look.

Découvrez le résultat en bas de cet article.

Dans ses stories Instagram, Maïka admet qu’un changement capillaire était nécessaire, en raison de la mauvaise santé de son cuir chevelu.

« Je vous ai souvent parlé de l’état de mes cheveux dans la dernière année. Sont magané solides, je les perdais en poignées. C’était terrible. On a découvert par la suite que bon, c’est sûr que l’insuffisance surrénallienne n’a pas aidé à tout ça, fait que depuis que je prends mon cortef, depuis le mois de juin, mes cheveux ne tombent plus en poignées. Ils sont un peu cassés, c’est normal, on s’entend qu’on revient de loin. »

« Ça change en ti-pépère! » affirme-t-elle ensuite, s’avouant très fière du résultat. C’est magnifique!

Rappelons que la maman est présentement en tournage pour la nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec, qui devrait arriver sur les ondes de Canal Vie l’hiver prochain. Rappelons que, tout récemment, Maïka a répondu à une série de commentaires désobligeants sur son poids. C'est à lire ici.