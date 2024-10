Madeleine Péloquin défile au bras de sa fille sur un tapis rouge

Ce mardi avait lieu la première médiatique du film La petite et le vieux, au Théâtre Outremont à Montréal.

Pour l'occasion, la distribution était réunie, en compagnie de plusieurs artistes invités.

Parmi eux, on retrouvait la comédienne Madeleine Péloquin, qui a défilé au bras de sa plus jeune fille, qui lui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. La comédienne a deux filles.

Voyez le magnifique duo mère-fille ci-dessous.

La film La petite et le vieux, inspiré du populaire roman de Marie-Renée Lavoie, nous plonge dans les années 80, à Québec. Elle se nomme Hélène, mais se fait appeler Jo parce qu'elle veut être comme Joséphine La Petite Mousquetaire, son héroïne de dessins animés préférés. Jo n'a que dix ans, trois soeurs, un père très occupé à être malheureux et une mère compréhensive, mais stricte. Elle vit dans un quartier populaire peuplé de gens souvent colorés dont le plus attachant est son nouveau voisin, Monsieur Roger, un vieil homme bourru qui cache un coeur tendre. Avec son âme romantique et un imaginaire avide de grands drames, Jo aimerait aussi réaliser de grands exploits. Un jour, elle se donne la mission de sauver son père du travail et du malheur.

Gildor Roy, Juliette Bharucha, Vincent-Guillaume Otis et Marilyn Castonguay tiennent la vedette du long métrage réalisé par Patrice Sauvé.

Le film sera à l'affiche partout au Québec, à compter de ce vendredi 4 octobre.

Lors de la même première, nous avons pu croiser Gildor Roy avec sa famille. Quel beau clan, à voir ici!

Même chose pour Vincent-Guillaume Otis qui a sillonné le tapis rouge en compagnie de deux de ses enfants. Voyez la photo ici.