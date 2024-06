Louise Sigouin et son amoureuse foulent un tapis rouge

L'experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin a, comme beaucoup de vedettes québécoises, assisté à la première médiatique de la comédie musicale Waitress mercredi soir.

Celle-ci était accompagnée de son amoureuse. Les deux femmes, souriantes, ont posé sur le tapis rouge installé face à l'Espace Saint-Denis. Voyez la photo du couple au bas de l'article.

Depuis quatre ans, Louise Sigouin jouit d'une popularité grandissante grâce à ses interventions à Si on s'aimait et Si on s'aimait encore. Les participants acceptent de se commettre avec autant de laisser-aller en grande partie parce qu'ils ont la chance d'obtenir les précieux conseils de Louise.

Comme la prochaine saison de Si on s'aimait encore a déjà été tournée, on peut s'attendre à ce que celle-ci soit diffusée à l'automne ou à l'hiver. Voici ce que nous savons sur cette prochaine mouture.

Mme Sigouin nous confiait il y a quelques mois qu'elle écoute avec plaisir les saisons de Si on s'aimait lorsqu'elles sont diffusées. « C'est une dimension que je ne vis pas dans mon quotidien. Je ne vois pas le quotidien de mon client avec qui je viens de passer une heure. Ça m'aide à comprendre des enjeux, des inconforts. »

« Je le regarde vraiment comme une groupie de ma propre équipe. Comme je ne viens pas de la télévision, quand j'écoute l'émission, je suis toujours fascinée du travail, de comment ils ont assemblé tout ça pour que ça fasse du sens, que ce soit notre productrice au contenu qui fait un travail incroyable, que ce soit notre réalisateur, à quel point tout ce monde-là, qui chapeaute d'autres équipes, a réussi à faire quelque chose qui fait tellement de sens. Moi, ça fait du sens parce que j'y participe, mais je suis vraiment fascinée par mon équipe et tous les dons et talents qu'ils ont à différents postes de travail. »

À noter que vous pouvez rattraper la saison 1 et 2 de Si on s'aimait encore sur TVA.ca.