Louise Latraverse en deuil

« Tu me manqueras »

Plateau de tournage du film Mon cirque à moi
Zachary Barde
Par Zachary Barde

L'actrice, autrice et animatrice Louise Latraverse a annoncé une terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux ce jeudi, soit le décès d'une membre de sa famille. En effet, comme le confirme son texte publié sur Facebook, sa soeur Michèle Latraverse est morte ce 25 décembre.

Visiblement ébranlée par la perte de sa soeur, elle écrit :

« Ma petite soeur, Michèle Latraverse, est partie doucement en ce matin de Noël. Elle m'a dit: "J'ai eu une bonne vie"! Tu me manqueras, ma p'tite soeur.... »

Sous la publication, les nombreux commentaires des internautes font état de leur soutien pour la femme de 85 ans :

  • « Sincèrement désolée pour toi. Mais oui, what a ride!! Une fille hors normes, magique et magnétique comme vous tous les Latraverse que j’ai bien connus et aimés. »
  • « Près de vous deux chère Louise, j'ai plein de tendres sympathies envers ton accueillante et généreuse famille qui m'a donné de précieux souvenirs. »
  • « ohh Louise mes condoléances ta petite soeur avec son accent français ohh elle était charmante oui je te souhaite du courage »
  • « Quelle triste nouvelle! Nous pensons à toi très fort et t’offrons toutes nos sympathies pour le départ de ta petite sœur »

Nous souhaitons évidemment ajouter nos condoléances à celles du public, en envoyant tout le courage nécessaire à la famille et aux proches affectés par le décès.

Louise est également la soeur du célèbre producteur Guy Latraverse, qui aura contribué à forger l'industrie artistique d'ici. Ce dernier est également décédé, en 2023.

Rappelons au passage qu'il y a quelques années, Louise Latraverse s'était lancée dans une tournée d'humour, suite à un événement qui avait beaucoup fait jaser dans les médias. Les détails ici.

