Louis-Olivier Mauffette pose avec sa nouvelle amoureuse

Il y a quelques semaines, Louis-Olivier Mauffette officialisait sa relation amoureuse avec Elizabeth Poulin, une opticienne de Beloeil.

Pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, les tourtereaux se sont offert de petites vacances sous les palmiers.

L'acteur, qu'on a pu voir cette semaine dans le rôle du détestable capitaine Valiquette dans Alertes, a partagé une photo de leur escapade sur ses réseaux sociaux. Voyez la photo au bas de l'article.

Louis-Olivier a aussi posé avec son amoureuse et ses deux enfants à Noël. Voyez sa publication du temps des fêtes ci-dessous.

Rappelons que le comédien est le papa de Béatrice, une grande fille de 17 ans, ainsi que de Léon, né en 2017 de sa précédente union avec la comédienne et animatrice Marie Soleil Dion.