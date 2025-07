Les parents d'Harrison de Masterchef Junior souligne son anniversaire en beauté

Ce jeudi, le talentueux Harrison, qui s'est illustré jusqu'en finale de Masterchef Junior Québec, célèbre son 13e anniversaire.

Pour l'occasion, ses parents lui font un magnifique témoignage d'amour sur ses réseaux sociaux, assez touchant.

Lisez les mots de ses parents ici : « Aujourd’hui, tu as 13 ans et nous, tes parents, sommes si heureux de voir le jeune homme attachant que tu deviens. Ton sourire contagieux, ta confiance en toi et ta détermination nous remplissent de fierté.

Te voir curieux, passionné et toujours prêt à relever de nouveaux défis… c’est le plus beau cadeau qu’on puisse recevoir en tant que parents. ❤️

Continue de briller et d’inspirer ceux qui t’entourent.

Bonne fête Harrison!! 🥳🎂 »

Nous nous joignons à eux pour lui souhaiter un formidable anniversaire, rempli d'amour et de petites attentions, et sans doute de quelques bons petits plats!

Nous avons particulièrement craqué pour ce candidat de Masterchef Junior Québec que nous espérons revoir dans notre télévision pour d'autres projets! Pourquoi pas une chronique culinaire jeunesse à Salut Bonjour?