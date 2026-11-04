Les fantaisistes : Le nouveau roman fascinant de Sébastien Diaz

Sébastien Diaz ne manque ni de talent ni d'imagination. Après avoir fait paraître en 2023 son premier roman, Ils finiront bien par t'avoir, un thriller apocalyptique (que nous avions adoré) dans lequel il laissait libre cours à sa passion pour l'horreur, le voici de retour avec Les Fantaisistes, paru le 27 octobre, un deuxième roman fascinant qui célèbre la pop culture du Québec dans une intrigue captivante et finement ciselée.

L'histoire des Fantaisistes, qui s'inspire de l'émission culte Passe-Partout, ne manque pas d'originalité. On y fait la rencontre de trois comédiens de l’émission jeunesse Les Fantaisistes - Clara, Madeleine et Jean - devenus les favoris des tout-petits et les coqueluches de tous dans les années 70. Derrière cette façade parfaite se cache toutefois un mystère monstrueux, un mal terrible qui les ronge et qui pourrait détruire leurs carrières. Après leur arrestation qui a fait grand bruit dans toute la province, les stars s'apprêtent à lever le voile sur toute cette affaire, dans un enregistrement télévisé très attendu. Entre le passé et le présent, les secrets éclatent et les rivalités s'enveniment.

Pour construire son oeuvre, Sébastien Diaz a utilisé la formule d'un faux true crime, où se côtoient des personnages fictifs, des célébrités québécoises comme Denise Filiatrault, Donald Pilon, Offenbach, Céline Lomez et la mafia montréalaise. Rien pour s'ennuyer! L'écriture de l'auteur est à la fois accessible et prenante, tandis qu'il déploie à l'écrit des revirements de situation abracadabrants qui décuplent notre curiosité. Il faut aussi saluer la trame narrative truffée de référence au Québec des années 70, au cinéma, à la musique et à la télévision de l'époque, un tour de force qui a dû exiger de nombreuses heures de recherche pour l'auteur méticuleux.

Il en ressort un suspense déstabilisant, qui aborde avec aplomb des thématiques comme la célébrité, l'ambition, les abus de pouvoir et les inconduites sexuelles qui pourraient avoir été camouflées en raison de la popularité, un canevas qui ne peut que faire écho au mouvement #metoo et aux nombreuses dénonciations qui ont eu lieu au Québec dans les 10 dernières années. Et que dire de cette finale déroutante, que personne n'attendait et qui ne laissera personne indemne!

Si l'on comprend qu'on est à cent lieues des véritables comédiens de Passe-Partout, Sébastien Diaz confirme avoir reçu l'aval des trois comédiens de l'émission culte de Télé-Québec pour ce roman, voire quelques anecdotes qui l'auraient aussi inspiré. L'auteur a aussi pu compter sur la précieuse collaboration de Jacques Delisle, à l'origine de plusieurs affiches de films cultes québécois, pour la couverture de son livre, une illustration somptueuse et dans le ton (voir ci-dessous), qui fait toute la différence. Ainsi, Les fantaisistes devient un véritable objet de collection, qu'on aura envie de conserver après la lecture. Pour occuper vos soirées froides d'automne ou tout simplement pour témoigner de la créativité débordante de Sébastien Diaz, Les fantaisistes est un incontournable littéraire de la saison!

Les fantaisistes | Sébastien Diaz | Québec Amérique | ISBN 978-2-7644-5875-4 | 424 pages