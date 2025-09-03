Les collègues de Jean-Philippe Wauthier donnent de ses nouvelles

Lundi, Jean-Sébastien Girard était de retour à la barre de La journée (est encore jeune) en remplacement de Jean-Philippe Wauthier, qui n'a toujours pas repris ses fonctions après un épuisement professionnel au printemps dernier.

Jean-Sébastien et Olivier Niquet ont d'ailleurs profité de ce retour en ondes pour donner quelques nouvelles de leur ami Jean-Philippe.

« Vous voulez avoir des nouvelles de Jean-Philippe? On peut en donner : il va mieux », lance d'abord Jean-Sébastien.

« Oui oui, moi je l'ai vu, il commence à mieux aller », poursuit Olivier. « Il y a de l'espoir! »

« Il va revenir... à un moment donné », renchérit Jeannot.

« Non, mais qu'il prenne son temps, on ne veut pas que ça fasse comme à Bonsoir bonsoir ».

« Non! Avez-vous vu l'entrevue à Bonsoir bonsoir? », demande l'animateur remplaçant.

« Non, je n'ai pas osé... », répond Olivier.

« Moi, je ne l'ai pas vue non plus, mais on m'en a BEAUCOUP parlé par contre », intervient le chroniqueur de l'émission d'ICI Première, l'humoriste Louis T.

« Qu'il nous revienne en forme, pour vrai, on a très hâte de le retrouver! », termine Jean-Sébastien.

Ce dernier sera présent pour les trois premières semaines de cette saison de La journée (est encore jeune) avant de quitter pour un voyage en Espagne.

« Après ça, on verra bien qu'est-ce qui se passe. On n'est pas pour révéler toute notre stratégie », déclare ensuite le suppléant chouchou.

La situation est donc à suivre, mais de savoir qu'il prend du mieux est déjà plutôt encourageant!

