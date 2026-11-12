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Vidéos : Les artistes de l'ADISQ révèlent la chanson qui a marqué leur jeunesse

Ils nous fredonnent le meilleur de la chanson québécoise!

Mélissa Lussier
Par Mélissa Lussier
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Dimanche, sur le tapis rouge du 48e gala de l'ADISQ, Showbizz.net a demandé aux artistes sur place de fredonner la chanson québécoise qui a le plus marqué leur jeunesse.

Ainsi, nous avons donc eu le plaisir de les entendre pousser la chansonnette pour se remémorer ensemble de grands classiques québécois.

Nous avons voyagé à travers le répertoire d'artistes incontournables tels que Gilles Vigneault, Les Colocs, Céline Dion, Beau Dommage, Daniel Bélanger, Marie-Mai et plusieurs autres. De quoi réaliser à quel point le Québec est un incubateur exceptionnel de talents!

Découvrez, ci-bas et en entête, des extraits savoureux des artistes qui se sont prêtés au jeu.

Saurez-vous deviner la chanson qui a marqué Bleu Jeans Bleu, Sara Dufour, Vincent Vallières, Lou-Adriane Cassidy, Katrine Sansregret et Émile Proulx-Cloutier, pour ne nommer que ceux-là?

En vous souhaitant une bonne écoute!

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