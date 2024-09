Jeudi soir avait lieu l'ouverture officielle de la boutique M2 au tout nouveau RoyalMount.

Plusieurs vedettes québécoises ont assisté à l'évènement mondain, dont les deux animateurs de Salut Bonjour, Ève-Marie Lortie et Richard Turcotte.

Le chroniqueur Charles-Antoine Sinotte, qui était aussi présent, est d'ailleurs habillé par cette entreprise familiale lors de ses présences à Salut Bonjour.

Voyez nos photos de l'évènement d'ouverture tapis rouge de M2 Boutique au bas de l'article.

Précisons que Mathieu Baron, sa conjointe et son fils ont joué les mannequins récemment pour cette marque québécoise. Voyez les photos ici.

Notons que le RoyalMount est la nouvelle destination magasinage et art de vivre à Montréal. On le décrit comme « un district de classe mondiale comprenant des concepts uniques de vente au détail, un parc urbain, un parcours d'art public d'une soixantaine d'œuvres ainsi que l'offre culinaire la plus diversifiée de la métropole ».

Outre M2 Boutique, on retrouve pour la première fois au Québec les boutiques phares de Louis Vuitton, Gucci, Versace, Saint Laurent, Jimmy Choo, Longchamp ainsi que des marques locales et internationales incluant Zara, Nike, Dynamite, Garage, Browns, Mango, Sandro, Maje, Anine Bing et Alo Yoga.

Le RoyalMount se situe au 5401 avenue Royalmount. Le lieu est accessible par la station de métro De la Savane, via une passerelle couverte.