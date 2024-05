Le romantique Patrice Bélanger souligne ses 18 ans de mariage avec des mots doux

Le 27 mai, Patrice Bélanger célébrait ses 18 ans de mariage avec son amoureuse, Marie-Claude Trottier.

Il a partagé sur ses réseaux sociaux quelques images de leurs épousailles, accompagnées d'une émouvante déclaration d'amour, qui se lit comme suit :

« Il y a 18 ans, on se disait «Oui», pour la vie.

Ma plus grande réussite a été de te convaincre de m’épouser!

Notre mariage réussit, parce que je tombe amoureux plusieurs fois, et toujours de la même personne: toi!

Comme le dit si bien Vincent Vallières :

Au travers des doutes

Des travers de la route

Et de plus en plus fort

On va s’aimer encore

Au travers des bons coups

Au travers des déboires

À la vie, à la mort

On va s’aimer encore

Ma blonde, ma Douce, ma femme, mon épouse des 18 dernières années aujourd’hui: Je t’aime!🥰

C’est hot! On est bon, on est chanceux!

Continuons de cultiver cet Amour au quotidien! »

Patrice a reçu beaucoup de félicitations de la part de ses abonnés sur Instagram. Nous joignons notre voix à la leur pour souhaiter à l'animateur et sa douce encore de très nombreuses années de bonheur!

À noter que les tourtereaux sont les parents de jumeaux, Samuel et Olivier, maintenant âgés de 13 ans. Voyez une photo de famille, prise en 2019, ci-dessous.

On peut voir Patrice Bélanger actuellement à l'animation de Survivor Québec. Il fait aussi partie de La gang du matin, avec Marie-Josée Gauvin et Pierre-Francois Legendre, sur les ondes de Rouge.

Patrice est aussi copropriétaire de la franchise de Saint-Bruno du gym Orangetheory Fitness.