Le Grand Chantier Rona : Marco-Gino et Vanessa s'expriment après leur élimination

Jeudi soir, Marco-Gino et Vanessa ont été le premier couple éliminé de l'aventure du Grand chantier Rona, deuxième saison.

Les parents de trois enfants ont choisi de jouer de façon transparente et honnête, sans faire de vagues. « Ma manière de jouer, c'était de rester sous le radar. »

« Les autres, ils savaient comment jouer à ce jeu-là », indique Marco-Gino.

« Oui, ils étaient vraiment plus stratégiques que nous », ajoute Vanessa.

D'ailleurs, cet aspect de la compétition a été plus difficile pour le couple.

« Maintenant que nous sommes sortis du Grand Chantier, on ne prend pas ça personnel, mais dans le jeu, ça fait mal au coeur, même si on met un "front" comme si c'était correct, ça fait mal. Je pense que ça a fait plus mal quand Jennifer était venue nous voir et qu'elle nous a dit que Justin [son conjoint] parlait avec les Bleus pour nous sortir et qu'elle n'était pas en accord avec ça. »

« C'était un bizarre de feeling parce qu'on savait qu'on allait se faire mettre en danger à cause de Justin », enchaîne Vanessa. « Mais, en même temps, on espérait que Jen allait pouvoir reparler aux Bleus elle-même et faire en sorte que ça ne se finisse pas comme ça. Je pense que cette partie-là, c'était difficile vers la fin. »

Marco-Gino regrette de ne pas avoir décidé de garder Vanessa à l'intérieur lors de la dernière semaine (alors que les deux équipes devaient construire une pièce au sous-sol et faire le revêtement) parce que ses coéquipiers en ont profité pour user de stratégie contre lui. « Ils ont vraiment fait exprès pour faire semblant que Vanessa était vraiment forte », explique Marco.

La mère au foyer enchaîne : « Ils ont vraiment mis un target sur moi : "Vanessa, t'es vraiment bonne. Tes coupes sont parfaites." Mais, ça ne faisait pas vraiment de sens. Je veux dire, j'étais correct, mais ce n'était pas moi qui menais le jeu. Dans le fond, ils ne s'adressaient pas vraiment à moi, ils parlaient vraiment aux Bleus pour dire : "Regarde ce que Vanessa est capable de faire" ».

Marco-Gino rappelle que Justin avait tenté sa chance pour participer à Survivor Québec et que donc, ils connaissaient très bien l'aspect stratégique d'une téléréalité, un élément que, lui, maîtrisait moins. Malgré tout, il ne garde aucune rancune. « On se parle tous les jours sur Messenger », dit-il à propos de sa relation avec Justin.

Le grand chantier Rona est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 sur Noovo.