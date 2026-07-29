Le garçon de Simon de Survivor Québec ressemble beaucoup à son papa

Comme bien des Québécois, Simon Gagnon-Brassard, le récipiendaire du prix du public à Survivor Québec cette année, est en congé pendant la semaine de la construction.

Il en profite pour passer du bon temps avec sa famille.

« Dormir sur le bord de l’eau : 10/10 pour la vue et le plaisir, 4/10 pour le mal de dos. 😅🏕️

Partir à l’aventure en chaloupe sur le fjord avec la famille et les amis : ✔️

Faire vivre ces aventures aux enfants est pour nous quelque chose de tellement important et unique 🙌🏽

Des rires, des histoires de pêche, de l’eau frette et des souvenirs pour la vie. On remet ça quand vous voulez les amis ❤️

Et vous, c’est quoi votre pire ou plus belle histoire de camping en famille ? 😂 », écrivait-il dans une publication, où il dévoile également des photos de ses aventures saguenéennes.

Sur l'une de ces images, où l'ingénieur civil pose avec son garçon, on ne peut que constater la ressemblance frappante entre le père et le fils. Voyez l'image au bas de l'article.

Sa petite fille de 3 ans est tout aussi adorable. Voyez-la dans une publication ci-dessous.

On souhaite de bonnes vacances à Simon, sa conjointe et ses deux enfants!