Le fils de Guillaume Latendresse ressemble à son père comme deux gouttes d'eau

Mardi soir, plusieurs vedettes québécoises ont profité de la première médiatique du nouveau spectacle de Rosalie Vaillancourt pour s'offrir une petite sortie en famille. C'était notamment le cas de Julie Snyder, qui a foulé le tapis rouge en compagnie de sa fille, Romy. Les deux femmes étaient d'ailleurs très élégantes. Voyez-les ici.

Maïka Desnoyers, de son côté, était accompagnée de son fils, Hayden Latendresse, et de l'amoureuse de ce dernier, Gabrielle. La ressemblance du jeune homme avec son père, l'ex-joueur du Canadien de Montréal Guillaume Latendresse, est frappante.

Voyez-le dans la galerie ci-dessous.

À son retour à la maison, Maïka Desnoyers s'est adressée à ses abonnés sur les réseaux sociaux pour vanter le one-woman-show de Rosalie Vaillancourt. « J'ai comme le goût de retourner le voir tellement j'ai eu du fun », disait-elle.

« Je pense que vous ne comprenez pas! Elle est tellement tordante. Son delivery est parfait. Mon gars de 15 ans était avec moi et sa blonde aussi, ils ont ri, mais ri... On avait mal aux joues. [...] J'ai envie de devenir amie avec elle. C'était drôle, là! Je me serais assise avec elle pendant des heures à l'écouter me raconter ça. J'avais l'impression qu'elle me le racontait juste à moi tellement c'était parfait. »

Consultez toutes ses dates de spectacles ici.