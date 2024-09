Le conjoint et la fille de Marie-Mai posent ensemble

Cette semaine, le conjoint de Marie-Mai, le restaurateur Ian St-Pierre Brinkmann, a partagé une photo adorable de lui en compagnie de la fille de son amoureuse, Gisèle.

« Ces moments si précieux où je discute de la vie avec Gigi!!! », indiquait-il en accompagnement de l'image, que vous pouvez voir au bas de l'article.

Marie-Mai a répondu ceci à la publication de Ian : « Je suis chanceuse❤️‍🔥 ».

L'animatrice de Big Brother Célébrités et sa fille ont récemment collaboré ensemble afin de créer une paire de boucles d'oreilles dont une partie des profits (20 $ sur 35 $) seront remis à l'organisme, qui soutient depuis plus de 40 ans les enfants atteints de cancer et leur famille.

Vous pouvez vous procurer le bijou (très joli!) ici.

Voyez une photo de Marie-Mai et sa fille, prise dans le cadre de cette campagne ci-dessous.

Une vidéo du duo mère-fille, encourageant les gens à acheter les boucles d'oreilles, est également disponible au bas de l'article.