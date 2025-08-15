Le comédien Karl Walcott est maintenant papa

Ce vendredi, Karl Walcott nous apprend qu'il est maintenant papa, alors que sa conjointe Danielle Brokopp a donné naissance à leur premier enfant.

Il s'agit d'un garçon nommé Wesley David Walcott.

Dans une vidéo de sa sortie de l'hôpital, le fier papa écrit : « Welcome to the world Wesley David Walcott »

Voyez l'image ci-dessous.

Nous offrons nos plus sincères félicitations aux nouveaux parents. Nous leur souhaitons une magnifique vie de famille.

Les amoureux se sont récemment fiancés. Voyez une image du couple plus bas.

On a pu voir Karl Walcott récemment dans les séries Après le déluge et Société distincte.