Le comédien Karl Walcott est maintenant papa

Une nouvelle étape!

Stéphanie Nolin
Ce vendredi, Karl Walcott nous apprend qu'il est maintenant papa, alors que sa conjointe Danielle Brokopp a donné naissance à leur premier enfant.

Il s'agit d'un garçon nommé Wesley David Walcott.

Dans une vidéo de sa sortie de l'hôpital, le fier papa écrit : « Welcome to the world Wesley David Walcott »

Nous offrons nos plus sincères félicitations aux nouveaux parents. Nous leur souhaitons une magnifique vie de famille.

Les amoureux se sont récemment fiancés. Voyez une image du couple plus bas.

On a pu voir Karl Walcott récemment dans les séries Après le déluge et Société distincte.

Photo de Karl Walcott
Karl Walcott

