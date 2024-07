Le chanteur Marc Déry pose avec sa grande fille connue

Mercredi dernier, lors de la première de Waitress, bien des vedettes québécoises ont défilé sur le tapis rouge installé face à l'Espace Saint-Denis.

Marc Déry était accompagné de sa fille, Alice Déry, qui est plus souvent aux côtés de sa maman, Élyse Marquis, lors de ce type d'évènement.

Alice est apparue dans plusieurs productions, dont la série District 31 et la comédie musicale Mary Poppins.

Le papa se disait très fier de sa grande fille. « J'aime ça, j'aime la voir aller », dit-il. « C'est elle qui m'a fait découvrir l'univers des comédies musicales. J'arrive ici [à la première de Waitress] et je connais déjà toutes les tounes à cause d'elle. »

Pour le moment, Alice fait essentiellement du doublage en attendant de retourner à ses études en théâtre musical à Sainte-Thérèse.

Nous avons profité de la présence de Marc Déry pour revenir sur le spectacle chaotique de la Fête nationale sur les Plaines, auquel a participé le chanteur. « C'est étonnant quand même qu'ils l'aient maintenu », nous confie-t-il.

« Je pense qu'ils ont calculé qu'il n'y avait pas de danger physique, avec les éclairs et tout ça. Il a fallu reculer tout l'équipement jusqu'au fond, puis l'équipe de réalisation, les caméramans, etc. En fait, il y avait une job incroyable, ça sortait bien, mais on était tous confinés à l'arrière. »

« Il a tout fallu improviser, les déplacements, et tout, il n'y avait plus rien qui tenait. Ça nous a gardés sur une adrénaline. Puis ces shows-là, ce sont les shows qu'on se souvient le plus. »

