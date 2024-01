Le cadeau de Noël de Marie-Annick Lépine à ses filles vous fera craquer!

La chanteuse et violoniste Marie-Annick Lépine a partagé sur ses réseaux sociaux des images du cadeau de Noël qu'elle a donné à ses filles cette année.

« Je me suis fait avoir… », lance-t-elle d'abord dans une publication sur Facebook.

« Voici le cadeau de Noël qui n’est pas de tout repos!

Discours de mes filles : « depuis le départ de papa, on se sent moins en sécurité dans la maison. On aimerait avoir un chien plus gros que Gandalf le gris » (notre Maltipoo de 14 livres).

Elles regardent les options et trouvent ce berger australien près de chez nous.

Une chienne avec beaucoup d’énergie versus notre petit pépère.

Le 25 décembre, j’accepte d’aller voir le chien qu’elles veulent.

Cette petite chienne était trop adorable pour ne pas revenir avec.

Je vous présente Yuki. Un bébé chien qu’il faut rendre propre et éduquer 🤦‍♀️. Comme si j’avais l’énergie pour ça…

Mais bon, je l’aime déjà trop! Elle est tellement intelligente. Elle comprend déjà son nom, pipi dehors, maison, doux, non et aux pieds 😳.

C’est vraiment une race de chien extraordinaire!

(Sur une des photos, Gandalf semble fumer le cigare 😂 mais il a tout simplement volé un truc à gruger de Yuki)

Marie xx »

Le berger australien est absolument craquant! Voyez des photos de l'animal au bas de l'article.

On espère que ce nouveau petit magicien canin saura amener beaucoup de bonheur dans la maisonnée!

Rappelons que, juste avant Noël, Marie-Annick Lépine a lancé une chanson avec la chorale du Vieux palais de L’Assomption, dont font partie ses deux filles, pour financer la recherche sur le cancer. Vous pouvez entendre la pièce ci-dessous.