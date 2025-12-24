Laurie prend la parole pour une des premières fois depuis la fin d'OD Chypre

Laurie a vécu une expérience assez mouvementée à OD Chypre. Après son élimination précoce, elle a vécu une aventure avec Mathis dans la maison des exclus, avant que celui-ci revienne dans les maisons d'Occupation Double et trouve l'amour auprès de Cindy.

Comme si ce n'était pas déjà assez d'émotions, elle a fait une sortie à L'heure de vérité, qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle s'est d'ailleurs excusée sur ses réseaux sociaux au lendemain de la diffusion.

L'entraîneuse personnelle est restée très discrète dans les semaines qui ont suivi. Voilà qu'elle sort de son silence à l'approche de Noël.

« Tout d'abord, je tiens à souhaiter de très belles fêtes à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien!

Je voulais simplement expliquer mon absence sur les réseaux sociaux. (pour celles et ceux qui se posaient la questions)

J'ai traversé une période un peu étrange mentalement avec tout ce qui se passe en ce moment : des changements importants dans ma vie personnelle. Je me rends compte que mon aventure à OD a eu un impact sur moi bien plus fort que je ne le pensais. »

Je crois, que j'ai été plus blessée que je ne l'imaginais, et tout cela me rattrape aujourd'hui avec le recul.

Elle poursuit : « Pendant cette pause, j'ai aussi réalisé quelque chose d'important. En repoussant le fait de publier sur mes réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'ai souvent envie de faire plaisir à tout le monde et de ne partager que les aspects positifs de ma vie.

Mais ce n'est pas réaliste, et je ne pense pas que ce soit très sain. Je ne suis pas sûre de vouloir être cette personne-là... J'aimerais plutôt être comme une amie.

Bien sûr, j'ai envie de partager les belles choses que je vis, mais je pense aussi qu'il est totalement normal de montrer le côté imparfait de la vie. J'ai envie de m'ouvrir davantage et d'être plus à l'aise à l'idée de me montrer dans des moments de vulnérabilité, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments, parce que personne n'est parfait. Et parfois, c'est facile de l'oublier sur les réseaux sociaux.

J'avais donc besoin de prendre un peu de recul pour me recentrer et me redéfinir.

Merci sincèrement pour votre patience.

Cela dit, j'ai quelques projets à venir que j'ai très hâte de partager avec vous, ainsi que du contenu plus léger et fun que j'aimerais commencer à créer. J'ai envie de vous apporter avec moi dans cette nouvelle étape. »

Laurie invite donc ses abonnés à lui suggérer des idées de contenu qui pourraient leur plaire.

On souhaite à Laurie un temps des fêtes doux, entouré de ses proches!