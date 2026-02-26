L'acteur Antoine Olivier Pilon pose avec sa soeur connue

L'acteur Antoine Olivier Pilon a foulé le tapis rouge de la première de l'émission Hors réseau : l'expérience mercredi soir.

Ce dernier est l'un des dix participants de cette nouvelle téléréalité dans laquelle des personnalités connues ayant une forte présence numérique sont déposées seules, en forêt, sur un immense territoire inhabité. Ils devront dans un premier temps trouver les autres participants, puis ensemble réussir une série d’épreuves qui leur permettront, ultimement, de sortir de la forêt et retrouver le réseau.

Antoine Olivier était accompagné à la première de sa soeur, Ariane Pilon, que les téléspectateurs québécois ont découverte dans la deuxième saison des Traitres. Ariane est répartitrice d'urgence au 911.

La téléréalité est la toute première adaptation du format d'aventure The Lost Ones initialement diffusé par TV2 au Danemark.

Iliade Poulin et David Émond-Ferrat réalisent le projet pour Crave. Les trois premiers épisodes sur neuf sont attendus sur Crave dès le 4 mars prochain, suivis de deux épisodes par semaine.

