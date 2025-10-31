Accueil
La ressemblance entre la fille d'Anick Lemay et sa mère est bluffante

Simone a fêté ses 19 ans cette semaine.

Image de l'article La ressemblance entre la fille d'Anick Lemay et sa mère est bluffante
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Simone, la fille de la comédienne Anick Lemay, a fêté ses 19 ans cette semaine.

Pour souligner l'évènement, la maman a partagé une photo de son enfant sur ses réseaux sociaux.

La ressemblance entre la mère et la fille est bluffante!

Voyez la photo au bas de l'article.

Rappelons que le tournage de la série inspirée de l'histoire vraie d'Anick Lemay est présentement en cours. C'est l'actrice Marie-Ève Perron qui la personnifiera à l'écran. La jeune Agathe Ledoux [photo ici] interprètera, de son côté, la fille du personnage principal, donc une version fictive de Simone. Dans la série Le gouffre lumineux, la petite se prénomme Charlotte et elle a 11 ans.

La série sera présentée sur ICI TOU.TV EXTRA au printemps 2026.

Notons que nous pouvons voir Anick Lemay dans la série Anticosti, présentée les mercredis à 21 h sur les ondes de Séries Plus.

