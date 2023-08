La production de Sucré salé envoie un joli cadeau à Mélanie Maynard

Tout le monde s'entend pour dire que Mélanie Maynard fait du bon boulot à l'animation de Sucré salé.

Ses entrevues sont souvent drôles, touchantes, humaines et toujours pertinentes.

Un bon exemple de cela est sa rencontre avec Danièle Henkel, qui a touché les téléspectateurs droit au coeur.

Productions Déferlantes a envoyé un joli bouquet de fleurs à l'animatrice afin de la féliciter pour son travail cet été.

« Si gentil », écrit-elle sur les réseaux sociaux. « Merci @jphilippedion et toute l’équipe de @proddeferlantes pour les fleurs et pour avoir donné l’opportunité à l’animatrice en moi de fleurir de nouveau! Chaque membre de l’équipe qui travaille dans l’ombre ou au gros soleil mérite une fleur de ce gros bouquet. Merci pour votre rigueur et votre compréhension face à mes drôles de besoins et merci de votre patience pour calmer mes insécurités.💜💛💜 »

