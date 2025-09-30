La gagnante de Masterchef Junior, Zoé, envoie des fleurs à Tammy

Ça aussi été le cas de la gagnante de Masterchef Junior Québec , Zoé , qui a commenté l'éviction de la pétillante cuisinière ainsi :

Plusieurs de ses comparses de cette troisième saison de Masterchef Québec lui ont envoyé un message tendre sur les réseaux sociaux suite à son élimination.

Le départ de Tammy a été déchirant pour bien des gens dans leur salon dimanche soir.

Il faut dire que Zoé a eu la chance de retourner dans la cuisine Masterchef récemment alors qu'elle était l'une des juges du défi restaurant.

Tammy nous confiait d'ailleurs que cet épisode a été plus difficile à regarder pour elle que celui de son élimination.

« J'ai été plus frappée par le défi de restaurant parce que ça me remettait dans cette énergie-là. J'étais comme : "Câline, qu'on a eu du fun, qu'on est chanceux d'avoir vécu ça!" »

Elle a aussi été bien surprise de voir son grand ami passer la porte.

« Quand la gang de la saison 2 et des juniors sont arrivés, je me suis mise à pleurer. Mais à un moment donné, ça va là Tammy qui pleure [rires]. J'anticipais de voir mon ami Sébastien de la saison 2 qui était là. On se parlait tous les jours, Sébastien et moi. J'ai partagé beaucoup cette expérience-là avec lui parce que, l'année passée, il est parti trop tôt. On avait l'impression de le revivre ensemble. Quand je l'ai vu arriver... Le petit maudit m'avait dit qu'il n'était pas disponible ce jour-là. En tout cas, il me disait qu'il était occupé. Et finalement, il débarque dans le studio. J'étais comme : "lâchez-moi là!". Je suis de dos et j'applaudis, mais je braille. »

Parmi les autres messages d'amour que Tammy a reçu, on note ceux-ci :

« Tammy j’aime TOUT de toi. Ton rire, ta personne, ton talent. Tu as été parfaite du début à la fin ❤️ » - Jade

« Évidemment, j’ai chigné 🥺🥺🥺🥺 Quelle femme incroyable! Much love & soit fière 🫶🏻 » - Josianne

« Tu vas nous manquer Tammy! Quand j’étais au défi restaurant j’ai vu que tu étais un rayon de soleil comme l’a dit Martin. C’était vraiment une élimination crève cœur » - Harrison, Masterchef Junior

« Ma belle amie, tu peux être fière et partir la tête haute! Tu a été rayonnante dans la cuisine, mais tu l’es encore dans nos vies!! Ce fût un honneur et un privilège que la vie t’aie mis sur mon chemin. Je t’aime Tammy en cuisine!!!! » - Corine, Masterchef, saison 3

« Moment brise-cœur avec une amie rayonnante 🥺 Tu as de quoi être fière, tu es inspirante 🫶🏼 » - Samuel, Masterchef, saison 3

« Ma belle Tammy en cuisine, quelle découverte amicale incroyable tu as été dans cette aventure! Ta bonne humeur, ton énergie et ta positivité exemplaire auront laissé une marque immense dans la cuisine, mais surtout dans mon cœur. Je t’aime fort et je suis tellement reconnaissante que nos chemins se soient croisés grâce à MasterChef Québec Pas d’au revoir… seulement un beau début ma TAMMY...déjà hâte de prendre un verre avec Mario aussi 😜🥰😍 » - Lydiane, Masterchef, saison 3

