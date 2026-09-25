La fille et la conjointe de P-A Méthot ont été victimes d'un accident de la route

L'animateur et humoriste P-A Méthot a partagé une nouvelle fort inquiétante à ses abonnés sur les réseaux sociaux cette semaine. En effet, celui-ci a annoncé que sa famille avait été impliquée dans un incident de la route.

Alors qu'il se rendait à Sainte-Anne-des-Monts pour un spectacle dans le cadre de sa tournée, explique-t-il, la journée avait bien mal commencé pour sa fille et sa femme. « Ma journée avait commencé un peu croche parce que ma blonde et ma fille ont eu un accident ce matin sur de la capitale(****** de Capitale de M🤬) heureusement ils n’ont pas de blessures, mais ma fille ça l’a un peu shaké😢. »

Découvrez la publication complète en bas de cet article.

Heureusement, la petite famille a eu plus de peur que de mal, P-A précisant qu'il n'y avait pas eu de blessure. « Elles sont correctes le reste c’est juste du matériel! » tempère-t-il, avant d'annoncer qu'il sera ensuite de passage à Gaspé, au New Richmond, dans ce coin de pays qu'il affectionne tout particulièrement.

P-A Méthot est présentement en rodage pour son nouveau spectacle intitulé Pardon?!, dans lequel il tente de répondre aux grandes questions de la vie, avec tout l'humour qu'on lui connait.

Rappelons qu'un peu plus tôt cet été, il a dû renoncer à un rôle dans un important projet. On en parlait ici.