La fille de Mirianne Brûlé pose pour cette marque connue

La comédienne Mirianne Brûlé partage régulièrement des photos de sa petite fille sur ses réseaux sociaux et, chaque fois, on craque. Camila est absolument adorable!

Celle-ci a été repérée par l'entreprise Souris Mini, qui a décidé d'en faire l'une de ses jeunes mannequins.

« [...] sa première séance professionnelle et elle a fait ça comme une championne », écrivait la fière maman sur Instagram.

Le look préféré de l'enfant : « ses jeans “pattes d’éléphant” qu’elle veut porter tous les jours 😂 », dit la mère. Le nôtre? La robe carreautée rouge et blanc avec les bas aux genoux et le cardigan noué aux épaules.

Voyez les quatre styles que porte brillamment la mannequin Camila ci-dessous.

À noter que l'enfant aux yeux bleus spectaculaires n'est pas la seule top modèle connue de la compagnie. La fille de cette chanteuse québécoise fait aussi partie du portfolio de Souris Mini.

Rappelons que Mirianne Brûlé est revenue au Québec pour de bon après une séparation avec son conjoint. Nous espérons donc la revoir bientôt sur nos écrans.